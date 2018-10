Gesundheits- & Krankenpflegeschule Feldkirch

Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten zahlreiche Ausbildungsstellen, insbesondere auch für die Pflegeberufe.

Dem Gesundheitskonzern der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft gehören insgesamt die fünf Landeskrankenhäuser Feldkirch, Rankweil, Bregenz, Hohenems und Bludenz sowie die beiden Pflegeschulen in Feldkirch und Rankweil an. Um eine Gesundheitsversorgung im stationären Bereich auf höchstem Niveau anzubieten, muss eine gute Aus-, Fort- & Weiterbildung in allen medizinischen und pflegerischen Bereichen gewährleistet sein.

Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch bietet die volle Bandbreite an Pflegeausbildungsmöglichkeiten an: die gehobene Pflegeausbildung, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und zahlreiche Sonderausbildungen. Aktuell wird die neue Reform der Krankenpflegeausbildung umgesetzt. Die Gesundheit- und Krankenpflegeschule Feldkirch hat dabei mit den beiden neuen Ausbildungen Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz bereits die Nase vorn.

Deine Chance – dein neuer Weg

Mit April 2019 starten die beiden Ausbildungen Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Feldkirch. Bereits nach 1 oder 2 Ausbildungsjahren hat man eine spannende Berufsperspektive erworben und ist berechtigt hochinteressante Pflegemaßnahmen in einem multiprofessionellen Team durchzuführen.

Pflegeassistenz in 1 Jahr

Die einjährige Pflegeassistenzausbildung umfasst mindestens 1600 Stunden und gliedert sich in mehrere Theorie- und Praxisblöcke, die sich abwechseln. Der praxisorientierte Unterricht gibt dir bereits einen Einblick in den Berufsalltag. Der Abschluss berechtigt zu pflegerischer Arbeit in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in Behinderteneinrichtungen und bei der Hauskrankenpflege.

Diplom in nur 2 Jahren

In zwei Jahren bzw. 3200 Stunden erhält man den Pflegefachassistenzabschluss. Der spätere Aufgabenbereich umfasst die Durchführung der Grundpflege, prophylaktische Maßnahmen, Mitarbeit bei der Therapie (im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen), die soziale Betreuung der Bewohner und Patienten und vieles mehr. Viele Wege und eine sichere Zukunft in der Pflege Die Arbeitsplatzchancen sind ausgezeichnet, Pflegepersonal wird überall dringend gesucht. Auch die soziale Anerkennung und die Bezahlung sind sehr hoch. Diese Vorteile machen diese neue Ausbildung so attraktiv.

Interesse geweckt?