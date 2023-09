Gesuchtes Mitglied der 'Ndrangheta in Nordfriesland gefasst

Die Carabinieri von Venedig haben mithilfe der deutschen Polizei in Nordfriesland einen langgesuchten Mafioso verhaftet, der mit einem berüchtigten Clan der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, in Verbindung steht. Der 44-jährige Valerio Salvatore Crivello wurde seit November 2020 gesucht, nachdem er nach seiner rechtskräftigen Verurteilung zu lebenslanger Haft mit täglicher Isolationshaft untergetaucht war, berichtete die Polizei am Dienstag.

Crivello war wegen eines Mordes im Jahr 2003 zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Dem Mafioso gelang es dann aber, sich der Verhaftung zu entziehen, indem er aus dem Haus seiner Eltern in Scorzè nahe Venedig floh, wo er in Erwartung seiner endgültigen Verurteilung unter Hausarrest gestellt und mit einer elektronischen Fußfessel versehen worden war. Dies führte zu einer fast drei Jahre andauernden Fahndung, bei der der Flüchtige in Italien und im Ausland gesucht wurde.