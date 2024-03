Gesuchter Wiener Dealer misshandelte wiederholt Freundin

Ein wegen Handels mit Crystal Meth gesuchter Drogendealer in Wien soll auch seine 24-jährige Lebensgefährtin wiederholt misshandelt und ihr unter anderem zwei Finger gebrochen haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich nahmen ihn Beamte der Polizeiinspektion Tempelgasse am frühen Karsamstagabend in der Leopoldstadt fest, nachdem sie von seinem Aufenthaltsort Kenntnis erlangt hatten.

Der 37-Jährige war wegen seiner Handelsaktivitäten mit einer Festnahmeanordnung gesucht worden. Dazu tauchte der Verdacht auf, dass er die 24-Jährige wiederholt grob misshandelt, verletzt und auch Gegenstände beschädigt haben soll. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Festnahme erfolgte letztlich in der Wohnung eines Bekannten unter Mithilfe der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA), weil der 37-Jährige bereits wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt bekannt war. Die Polizisten fanden ihn aber reglos vor, weil er offenbar massiv Suchtmitteln zugesprochen haben dürfte. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

