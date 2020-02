Gestohlene Kiki Kogelnik-Skulptur in Klagenfurt aufgetaucht

Eine gestohlene Glasskulptur der Kärntner Künstlerin Kiki Kogelnik ist wieder aufgetaucht. Das bestätigte die Polizei in Klagenfurt auf Nachfrage. Laut "Kronen Zeitung" war eine Joggerin am Freitag am Kreuzbergl darauf gestoßen. Diese Details konnten die Ermittler bisher aber nicht bestätigen. Die Erhebungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es am Samstag.

Die Skulptur im Wert von rund 20.000 Euro dürfte zwischen vergangenem September und Februar 2020 aus einem unversperrten Zimmer in einem Hotel am Wörthersee gestohlen worden sein. Die Läuferin könnte nun 3.000 Euro Finderlohn vom Besitzer bekommen.