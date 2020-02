Gespräche zur Rettung des Iran-Deals in Wien beginnen

Im Wiener Palais Coburg hat am Mittwochvormittag ein Treffen von hochrangigen Diplomaten zur Rettung des Atomdeals mit dem Iran begonnen. Vor dem Gespräch wollten sich die Spitzenbeamten nicht dazu äußern. Es ist das erste Treffen, seit Deutschland, Frankreich und Großbritannien am 14. Jänner einen vertraglich vorgesehenen Mechanismus zur Streitschlichtung ausgelöst haben.

Das Atomabkommen soll den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen hindern. Es gesteht ihm aber die zivile Nutzung der Kernenergie zu. Die USA hatten sich 2018 einseitig aus dem von der UNO übernommenen Abkommen zurückgezogen und Teheran abkommenswidrig mit Wirtschaftssanktionen belegt. Nach einjährigem Abwarten hatte auch Teheran begonnen, die Auflagen schrittweise nicht mehr zu erfüllen.

Nachdem die USA den iranischen General Qassem Soleimani getötet hatten, kündigte der Iran dann weitere Schritte an. Die drei europäischen Vertragsparteien Deutschland, Frankreich und Großbritannien lösten daraufhin die Streitschlichtung aus.

Bereits davor hatte es mehrere Versuche gegeben, die Wogen zwischen dem Iran und den USA zu glätten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte erst bei seinem Iran-Besuch am Wochenende gegenüber Teheran nach eigenen Angaben betont, dass Österreich und die EU am 2015 in Wien geschlossenen Atomvertrag festhalten wollen und das Ausscheren der USA bedauern.