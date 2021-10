Gespräche über Verkauf der Bank Monte Paschi gescheitert

Der mögliche Verkauf der verstaatlichten italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) an den Rivalen UniCredit ist geplatzt. Die Verhandlungen seien abgebrochen und würden auch nicht mehr fortgesetzt, teilten die Bank-Austria-Mutter Unicredit und das Wirtschaftsministerium am Sonntagabend mit. Nach Angaben eines Insiders führten deutlich unterschiedliche Vorstellungen über finanzielle Aspekte des Deals zum Scheitern.

Eine mit der Sache vertrauter Person sagte Reuters am Sonntag, beide Seiten seien sich bei finanziellen Aspekten nicht einig geworden. So habe die Unicredit gefordert, dass der Staat angesichts erforderlicher Korrekturen in den Büchern der MPS weitere 6,3 Milliarden Euro in die Monte Paschi stecken müsse. Das Finanzministerium habe diese Anpassungen aber in weiten Teilen für nicht ungerechtfertigt gehalten. Zudem habe Unicredit die Teile der MPS, die sie habe kaufen wollen, mit nur 1,3 Milliarden Euro bewertet. Das Finanzministerium sei indes von 3,6 bis 4,8 Milliarden Euro ausgegangen. Somit hätten die Forderungen der Unicredit das Ziel der Regierung durchkreuzt, die MPS nicht unter Wert zu verkaufen. Die Unicredit wollte sich zu den Angaben nicht äußern.