Gespräche über Sicherungshaft am Donnerstag ohne NEOS

Die Klubchefs von ÖVP und FPÖ, August Wöginger und Walter Rosenkranz, haben die Opposition für Donnerstag zu einem Gespräch in Sachen Sicherungshaft eingeladen. Sowohl SPÖ als auch NEOS lehnen Verhandlungen ab und fordern zuerst einmal Aufklärung des Mordfalles von Dornbirn. Für die NEOS wird niemand beim Gespräch dabei sein, für die SPÖ kommt der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried.

“Wir haben immer gesagt, dass wir zu Gesprächen bereit sind, jedoch nur mit den zuständigen Personen, also dem Innenminister und dem Justizminister” und nicht mit Klubobmann Rosenkranz, der über die Abläufe nicht informiert sei, sagte der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak am Mittwoch. “So einfach lassen wir uns bestimmt nicht abspeisen. Hier soll in die Verfassung, in unsere Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen werden.” Daher fordern die NEOS erstens eine umfassende, unabhängige Aufklärung des Mordes am Dornbirner Sozialamtsleiter durch einen Asylwerber und zweitens “einen Gesprächspartner, der hier noch etwas Überblick hat”, betonte Scherak. Deshalb werden die NEOS keinen Vertreter zu dem Termin am Donnerstagnachmittag schicken.