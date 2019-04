Gespräche mit Nordkorea brauchen laut Trump Zeit

Die Verhandlungen über eine mögliche Denuklearisierung Nordkoreas werden sich nach Einschätzung des US-Präsidenten Donald Trump länger hinziehen. "Das geht Schritt für Schritt, das ist kein schneller Prozess", sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Washington.

Trump und Kim hatten sich im vergangenen Jahr in Singapur erstmals persönlich getroffen. Ende Februar folgte ein zweites Treffen in Vietnam. Der Gipfel in Hanoi ging jedoch ohne Abschlusserklärung zu Ende. Beide Seiten kamen einander in der zentralen Frage des Abbaus der nordkoreanischen Atomwaffen und der Gegenleistungen der USA nicht näher. Die Gespräche gehen weiter.