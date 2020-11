So denken Vorarlberger über den zweiten Lockdown

Der zweite Lockdown in Österreich kommt. Doch wie denken Vorarlberger darüber? VOL.AT hat sich im Messepark in Dornbirn umgehört.

Ab Dienstag 00:00 Uhr gelten in ganz Österreich weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Der von der Regierung angekündigte sogenannte "zweite Lockdown" soll mindestens bis am 30. November andauern. Vorgesehen sind auch Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. Die Maßnahmen greifen massiv in das Leben der Bevölkerung und die Wirtschaft ein. Doch wie denken Vorarlberger über den zweiten Lockdown? Während einige klar dafür sind, lehnen andere den Lockdown klar ab.