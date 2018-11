Gesetzliche Pension sinkt weiter: Vorsorge mit Fondsansparplänen

„Kinder kriegen die Leute immer“, soll Konrad Adenauer einst gesagt haben. Doch in diesem Punkt hat sich der erste Bundeskanzler unseres nördlichen Nachbars getäuscht.

Zwar ist die Geburtenrate 2018 wieder auf 1,53 Kinder pro Frau gestiegen. Doch das reicht bei Weitem nicht aus, um den ­demografischen Wandel aufzuhalten. In Österreich leben immer weniger junge, aber immer mehr ältere Menschen – auch, weil die Lebenserwartung dank des medizinischen Fortschritts steigt. „Für die gesetzliche Pension, die nach dem Umlageprinzip funktioniert, ist dies ein großes Problem: Immer weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Pensionsempfänger aufkommen. 1965 flossen die Beiträge von 100 Erwerbstätigen statistisch gesehen an 20 Pensionäre. 2014 waren es 35 Pensionäre und 2040 könnten es bereits 60 Pensionäre sein.“ So Roland Rupprechter MBA, Leiter Asset- und Portfoliomanagement bei der Hypo Vorarlberg, im Gespräch mit den VN.

Ansprüche sind vermindert

Und Rupp fährt fort: „Bis vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, von der Lehre oder nach dem Studium bis zum Pensionsalter ohne Unterbrechung in der gleichen Firma zu arbeiten. Heute sind Jobwechsel, Auszeiten oder Teilzeitbeschäftigungen keine Ausnahmen mehr. Das mindert die Pensionsansprüche. Zudem sind viele Selbstständige nicht ausreichend über die gesetzliche Pension abgesichert. Die Folgen: Die gesetzliche Pension kann den Lebensstandard im Alter nicht mehr sichern.“

Die Lücke stopfen

Was tun? Neben der gesetzlichen Pension – der ersten Säule der Altersvorsorge – sollten sich Erwerbstätige eine zweite und dritte Säule, also Betriebsrenten und private Vorsorge, aufbauen. Sie sollen die Lücke stopfen, die das sinkende Niveau der gesetzlichen Pension hinterlässt. Als sehr vorteilhaft bei der privaten Altersvorsorge hat sich der Vermögensaufbau mit Fondsansparplänen erwiesen. Fondsansparpläne sind eine Mischung aus Ansparen und Anlegen. Allerdings tauscht man dabei die Sicherheit der Sparguthaben gegen die Volatilität der Kapitalmärkte. So legt man monatlich einen gewissen Betrag beiseite und geht davon aus, dass sich die historisch belegte Überrendite von Aktienanlagen gegenüber Sparbüchern und ebenso Anleihen auch künftig manifestieren wird.

Rupprechter: „Einige strukturelle Eigenschaften eines Fondsansparplans schützen vor schnellen hohen Verlusten. Zum einen legt man regelmäßig an und kauft nicht einmalig zum möglicherweise falschen Zeitpunkt große Wertpapierbestände. Zum anderen greift der sogenannte Durchschnittskosteneffekt (englisch Cost-Average-Effect). Dank ihm ist es vorteilhafter, stets gleiche Beträge zu inves­tieren, als stets die gleich hohe Anzahl Anteile zu kaufen. Da immer der gleiche Betrag investiert wird, erhält man bei tiefen Kursen mehr Anteile für sein Geld als bei hohen Kursen.“

Außerdem kauft man nicht nur bei steigenden Kursen, sondern investiert auch nach einer Korrektur, was Anlegern sonst kaum gelingt. Im Laufe der Zeit glättet der Durchschnittskosteneffekt die einzelnen Kaufkurse dann zu einem langfristigen Durchschnittspreis pro Anteil. Dieser ist tiefer oder höchstens gleich hoch wie der Durchschnittspreis einer Kaufstrategie mit gleichbleibender Zahl der gekauften Anteile.

Verschiedene Möglichkeiten

Welche Möglichkeiten gibt es für Investitionen in Fonds? „Als überaus gute Lösung hat sich die Investition in globale Aktienfonds mit einem Europa-Anteil von mindestens 40 Prozent und US-Anteil

von mindestens 30 Prozent etabliert. Bewährt haben sich auch Value-Momentum Aktienfonds, die einerseits in unterbewertete, meist groß­kapitalisierte, Substanzaktien sowie trendstarke Werte (Momentum-Aktien) investieren. Solche Fonds konnten in den letzten Jahrzehnten je nach Untersuchungszeitraum und Markt vielfach eine ein bis zwei Prozent höhere Wertsteigerung als reine weltweit investierende Aktienfonds erzielen“, erläutert Rupprechter. Als Ursache erscheint es wahrscheinlich, dass Kombinationsstrategien das Timing von Aktieninvestments entlang des Konjunkturverlaufs optimieren.

So früh wie möglich starten

Das Wichtigste jedoch ist, so früh wie möglich mit dem Fondsansparen zu beginnen. „Schon gleich nach der Ausbildung oder dem Studium empfehlen wir Berufseinsteigern zwischen acht und zwölf Prozent des Nettoeinkommens in die Vorsorge bzw. in absoluten Zahlen 75 Euro bis 200 Euro zu investieren. Wobei 50 Euro die Untergrenze sein sollten. Nach oben hin gibt es keine Grenze – allerdings empfehlen wir nicht mehr als 200 Euro zum Start.

Auf Dauer sollte später immer mehr für die private Vorsorge gespart werden“, rät Rupprechter abschließend. Wenn dann das Pensionsalter in Sichtweite rückt, sind freiwillige Aufstockungen der betrieblichen Vorsorge eine geeignete Strategie, um das Alterseinkommen zu erhöhen.

