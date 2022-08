Gesetzliche Fristen bremsen Photovoltaik-Ausbau

Die Versorger verzeichnen ein reges Interesse der Stromkunden an Photovoltaik-Anlagen. Vor allem mit dem sprunghaften Anstieg der Energiepreise bekommen sie deutlich mehr Anfragen. Die Bundesförderung für diese Anlagen wird jedoch zum Problem. Denn verzögert sich die Errichtung der Anlage, könnte der Errichter womöglich um diese Förderung umfallen.

In Österreich wurden heuer bereits 55.000 Photovoltaik-Anlagen genehmigt. Diese kommen auf eine Leistung von 860 MW, im Gesamtjahr sollen es laut Klimaministerium 1.600 MW sein. Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nicht zuletzt durch die Bundesförderung nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) amortisieren sich die PV-Anlagen in ein paar Jahren. Schließlich werden PV-Anlagen mit bis zu 285 Euro/kWp (Kilowatt-Peak) gefördert. Für innovative, etwa schwimmende oder in das Gebäude integrierte Anlagen kann es einen Zuschlag von 30 Prozent geben.