Gesetzestext in weiblicher Form - ÖVP für Abänderung

Die ÖVP fordert eine Abänderung des von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in rein weiblicher Form vorgelegten Gesetzestextes. "Es gibt für die Legistik klare Regeln. Die müssen vom Verfassungsdienst, der ja mir untersteht, auch angesprochen werden", sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gegenüber den "Salzburger Nachrichten" (Dienstag). "Ich empfehle, es den geltenden Regeln anzupassen".

Ob die ÖVP dem Gesetzesentwurf in der derzeitigen rein weiblichen Form zustimmen werde, ließ die Partei am Dienstag auf APA-Nachfrage offen. Auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker appellierte in einer Stellungnahme aber an Zadic: "Wünschenswert wäre eine einheitliche Linie für eine geschlechtergerechte Formulierung von Gesetzestexten, wobei die Verständlichkeit und Lesbarkeit nicht verloren gehen darf. Es ist Aufgabe der Justizministerin, diese Linie zu finden." Für die ÖVP stehe bei jedem Gesetz der Inhalt im Vordergrund, bei diesem Gesetz sei dies die Erleichterungen bei Gesellschaftsgründungen samt Einführung einer neuen Gesellschaftsform, so Stocker.