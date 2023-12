Gesetzesänderung in Vorarlberg verhindert Stromabschaltungen

Eine im Jänner vorzunehmende Gesetzesänderung auf Landesebene wird für Vorarlberger Stromkunden einen ungewollten vertragslosen Zustand mit Energieversorgern verhindern. Darüber informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Mittwoch. Verhältnisse wie in anderen Bundesländern - explizit: Kärnten - wolle man nicht, betonte Wallner. Gleichzeitig gab er die Verlängerung des Vorarlberger Stromrabatts bis März 2025 bekannt und forderte den Bund auf, dasselbe zu tun.

Der im Eigentum des Landes stehende Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw hat den Strompreis per 1. Juli gesenkt, indem neue Stromprodukte eingeführt wurden. Um diese beziehen zu können, müssen die Kunden aber auch neue Verträge abschließen, die alten Verträge laufen per 31. März 2024 aus. Nach Angaben des illwerke-vkw-Vorstandsvorsitzenden Christof Germann haben bisher etwa 170.000 Strombezieher das Produkt gewechselt, das seien über 80 Prozent der Unternehmenskunden. "Aktuell wechseln täglich rund 1.000 Personen vom alten in das neue Produkt", sagte Germann in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wallner.