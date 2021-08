Gesetz für neuen "Produktivitätsrat" geht in Begutachtung

Einer EU-Ratsempfehlung von 2016 folgend soll auch Österreich einen "Produktivitätsrat" bekommen, der sich mit Fragen im Zusammenhang mit Produktivitätssteigerung und Lebensqualität befasst. Das Gremium wird beim Fiskalrat in der Nationalbank eingerichtet, der Präsident des Fiskalrates - derzeit Christoph Badelt - soll zugleich auch Präsident des Produktivitätsrates sein. Das entsprechende Gesetz wird heute, Montag, vom Finanzministerium in Begutachtung geschickt.

"In den vergangenen 20 Jahren war das Produktivitätswachstum in Österreich regelmäßig niedriger als in vergleichbaren Ländern wie den Niederlanden, der Schweiz oder Schweden", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) laut Mitteilung. "Höhere Produktivität hilft nicht nur dem Standort, sondern sichert auch die nachhaltige Finanzierung unseres Sozialstaates ab."