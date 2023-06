Geselliges Miteinander mit ganz viel Musik

Das Hatler Dorf Fäscht sorgte wieder für beste Stimmung im zweiten Stadtbezirk.

„Es hat sich gezeigt, dass sich das Fest etabliert hat“, zeigte sich Michael Rüdisser, Festobmann des Hatler Dorf Fäscht´s begeistert. Die zahlreichen Gäste erlebten an beiden Festtagen neben musikalischer Unterhaltung auch wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm vom Leistungswettbewerb bis hin zur umfangreichen Kinderunterhaltung. Das Gastronomieteam verköstige die Besucher mit Grillklassikern sowie Kaffee und Kuchen und sorgte so bei strahlendem Festwetter für die nötige Energie. Auch die Weinlaube, ein Fixpunkt des Festes, war sehr gut besucht.

Den Auftakt machten am Samstagnachmittag zunächst die Jugendmusikgruppen, bevor die Musikvereine Bizau und Buch das Festpublikum musikalisch in den Abend begleiteten. Zum Abschluss spielten die Rohrbänkler in der Weinlaube auf. Am Sonntag eröffnete dann der Musikverein Lingenau in einer stimmigen Messe musikalisch den Festsonntag. Anschließend luden die Stadtkapelle Dornbirn Haselstauden sowie die Hatler Seniorenmusik zu einem Frühschoppen im Festzelt ein.