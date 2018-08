Geschmackserlebnis

Feinschmecker aufgepasst! Wer auf der Suche nach Gaumenfreuden und feinen Tropfen ist, wird in den Hallen 14 und 4 sicher fündig. Dort öffnet der Schlemmer-Marktplatz der Herbstmesse seine Pforten.

Greifen Sie zu, das Genuss-Tableau der Aussteller ist prall gefüllt! Zum Beispiel mit Käse, Wurst, Gewürzen, Ölen oder Süßem. Was für die Aussteller in diesem Themenbereich besonders zählt, ist das bewusste Genießen mit gutem Gewissen. Deshalb erklären sie Ihnen gerne alles, was Sie von Herkunft bis Herstellung wissen müssen. Entdecken Sie die Vielfalt der Halle 14. Und vor allem: Probieren Sie! Denn wenn’s schmeckt und begeistert, können Sie die gefundenen Köstlichkeiten gleich direkt mit nach Hause nehmen.