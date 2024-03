Geschlechterklischees dominieren bei Hausarbeit

"Ich bin heute schon zu müde, ich mache es morgen" und "Ich habe jetzt etwas Wichtigeres zu tun" sind die beiden Einser-Ausreden der Österreicherinnen und Österreicher, wenn es um Hausarbeit geht. Mehr als die Hälfte der in Paarbeziehungen lebenden Landsleute kennt laut IMAS-Studie zum Weltfrauentag die "Aufschieberitis". Erledigt wird der Großteil der ungeliebten Aufgaben nach wie vor von den Frauen, wobei die Verteilung den Geschlechterklischees entspricht.

Frauen waschen, bügeln und kochen, Männer kümmern sich um das Auto und Reparaturen, das ergab zusammengefasst die Umfrage des IMAS-Instituts, in der Ende des Vorjahres 1.011 Österreicherinnen und Österreicher, davon 557 verheiratete oder in Partnerschaft lebende Personen, repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren, persönlich interviewt wurden. Trotz eines gewissen gesellschaftlichen Wandels "scheint aber eine gewisse Rollenverteilung in der Hausarbeit von Partnerhaushalten fast eingefroren und unverändert zu sein", schlussfolgert IMAS. Die Umfrage bilde den Ist-Zustand gut ab, da die Antworten beider Geschlechter im Großen und Ganzen übereinstimmten.