Geschichten vom Küssen

Christine von der Thannen las in der Bücherei Rohrbach Geschichten vor.

Das Duo startete mit dem Buch „Welche Farbe hat ein Kuss?“ von Rocio Bonilla. Während Christine von der Thannen von der kleinen Minimia vorlas, die schon Raketen, Pinguine und Gorillas gemalt hat, aber noch nie einen Kuss, sorgte Clown Pepsch mit seiner Pantomime für großes Gelächter bei der Kindern. Nachdem alle Farben durchgenommen waren, fragte Christine von der Thannen die Kinder, welche Farbe denn für sie ein Kuss hat. Die Antworten reichten von rot bis bunt – die Kinder versprachen es einmal daheim bei einem lieben Menschen auszuprobieren. Auch das zweite Buch, das an diesem Nachmittag vorgetragen wurde, handelte vom Küssen. In „Max will immer küssen“ von Martin Baltscheit geht es um den großen Gorilla Max, der für sein Leben gerne küsst und die anderen Tieren, die darauf so gar keine Lust haben.