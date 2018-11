Geschäftsführerwechsel im Sozialsprengel Vorderwald

Diplom-Krankenpfleger und Gesundheitsmanager Bernd Schuster übernimmt das Amt von Ingrid Oswald.

Langenegg. Im Sozialsprengel Vorderwald vollzieht sich Ende November ein Generationenwechsel. Ingrid Oswald, die diese Organisation in den letzten 14 Jahren als Geschäftsführerin geleitet und ausgebaut hat, wechselt in die Pension. Ihr folgte Bernd Schuster, ein ausgebildeter Diplom-Krankenpfleger und studierter Gesundheitsmanager. Er übernimmt mit Anfang Dezember die Geschäftsführung und das Care Management.

Der Sozialsprengel Vorderwald ist eine gemeinsame Organisation der Vorderwälder Gemeinden und Krankenpflegevereine, die mit der Besorgung der Hauskrankenpflege, Familienhilfe und Tagesbetreuung sowie mit dem Mobilen Hilfsdienst, Case- und Care-Management betraut ist. Diese Einrichtung hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem sozialen Kompetenzzentrum in der Region entwickelt. Acht Pflegefachkräfte, fünf Familienhelferinnen, eine Case Managerin und ein Care Manager sowie rund 60 Mohi Helferinnen stehen im Dienst des Vorderwälder Sozialsprengels.

Die Case Managerin organisiert in jedem komplexen Einzelfall die optimale Versorgung, Betreuung und Pflege. Der Care Manager hat die soziale Lage in der Region im Auge und entwickelt für neue Bedürfnisse die entsprechenden Angebote. Dabei gilt die oberste Devise „ambulant vor stationär“. Das heißt, die Aufnahme in ein Pflegeheim soll so lange wie möglich vermieden werden. Auch im Sinne der Betroffenen sind fallbezogen so lange wie möglich Lösungen zu finden, die eine Pflege zu Hause ermöglichen. Die Koordination aller dieser Dienste sowie die Personalführung und die Weiterentwicklung der Organisation gehören zu den zentralen Aufgaben des Geschäftsführers.