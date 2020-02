Gesang als Lebensinhalt

Isabel Pfefferkorn wurde die Musik in die Wiege gelegt: Ihr Großvater war Berufsmusiker, ihr Vater Geigenleh­rer, Komponist und Dirigent.

„Obwohl ich schon immer viele Interessen hat­te, war mir die Musik der liebste Ort, das tiefste Gefühl, der direkteste Aus­druck“, sagt die Feldkircherin, die das Singen als persönlichste, purste und ehrlichste Art, mit anderen zu kom­munizieren, beschreibt. Dass sie den Beruf als Sängerin einschlagen würde, war für die 28-Jährige daher schnell klar. Was mit Kinderchor in Schlins begonnen hat, hat zu einem Bachelor- und Masterstudium in Zürich geführt. Inzwischen ist sie seit einigen Jahren als selbstständige Sängerin internatio­nal tätig. „Ich schätze es jeden Tag von Neuem, mein liebstes Hobby zum Be­ruf gemacht haben zu dürfen.“