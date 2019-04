Gerüchte um Rose beschäftigen Salzburg und LASK vor Liga-Hit

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Hit zwischen Red Bull Salzburg und Verfolger LASK am Sonntag in Pasching sorgen offene Fragen im deutschen Trainer-Karussell für Unruhe bei Österreichs Top-Clubs. Marco Rose steht laut deutschen Medienberichten vor einem Engagement bei Borussia Mönchengladbach, ein Kandidat für seine Nachfolge soll ausgerechnet LASK-Coach Oliver Glasner sein.

Rose hat bei Österreichs Meister eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2020 laufenden Vertrag stehen. Die kolportierte Ablösesumme soll rund drei Millionen Euro betragen. Einem Wechsel in die deutsche Bundesliga steht der ehemalige Bundesliga-Profi von Mainz 05 offen gegenüber. “Ich glaube, dass man das nicht so oft in seiner Karriere als Trainer hat, dass man viele Anfragen und dann einfach auch viele Möglichkeiten hat”, sagte er vor zweieinhalb Wochen im Sky-Interview.