Gerti Drassl brilliert in Klagenfurt in Nestroy-Possen

"Lauter Österreicher auf der Bühne", freute sich der Hausherr und nach Eigendefinition "Piefke" Aron Stiehl zur Premiere von Nestroys Einaktern "Frühere Verhältnisse" und "Häuptling Abendwind" am Donnerstag im Stadttheater Klagenfurt. Sehr Wienerisch wurde dann auch der Abend mit einem grandiosen Ensemble in zwei solide getakteten Komödien voll Sprachwitz, beißendem Spott und zeitgemäßen Anspielungen.

Es waren die beiden letzten Stücke, die Johann Nestroy vor seinem Tod schrieb, und sie enthalten in konzentrierter Form, womit sich der Autor sein Leben lang beschäftigte: Neureiche, Standesdünkel und Liebesverwicklungen in "Frühere Verhältnisse" und satirische Überspitzung bis zum Klamauk in "Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl".

Nestroys Burleske hatte eine Operette von Jacques Offenbach zum Vorbild, der auch musikalisch bei einer Can-Can-Einlage von Gerti Drassl als Atala, der Tochter von Häuptling Abendwind, zitiert wird. Die Film- und Theater-Schauspielerin, bekannt von der TV-Serie "Vorstadtweiber" bis zu ihren feinfühligen Interpretationen von Texten Christine Lavants, zeigt in Klagenfurt die Breite ihres komödiantischen Könnens. Sie wirft sich bereits vor der Pause in der Posse "Frühere Verhältnisse" als Köchin Peppi Amsel voll ins Geschehen. Temporeich und exakt inszeniert Regisseur Dominique Schnizer diese turbulente Tür-auf-Tür-zu-Komödie, bei der das Bühnenbild von Christin Treunert dank eifrig genutzter Drehbühne auch einen Blick hinter die Kulissen erlaubt.

Was von außen kommt, wird von "den Wilden" gefressen, die "sich selbst genug" sind, wie es in "Häuptling Abendwind" einmal heißt. Nestroys Nationalismus-Kritik wurde bei der Uraufführung 1862 in Wien nicht verstanden. Sie hat heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Das wurde einen Tag nach dem Wiener Rabenhof (wo eine Rap-Version des Stückes von Yasmo Premiere hatte) auch in Klagenfurt bewiesen.