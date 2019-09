Gerichtsdolmetscher streiken einen Tag

Übersetzer fordern höhere Entlohnung und arbeiten deshalb am kommenden Dienstag nicht.

Am kommenden Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr wird sich Rechtsanwalt Helgar Schneider vor dem Bezirksgericht Bregenz aufhalten, dabei aber keinen Amtstag mit kos­tenlosen Rechtsauskünften abhalten. Schneider fungiert vielmehr als eine Art Streikposten beim Aktionstag der österreichischen Gerichtsdolmetscher. Die Übersetzer streiken am 17. September bundesweit und fordern von der Justiz eine höhere Entlohnung.

Immer weniger

In den Nachbarländern Deutschland, Schweiz und Liechtenstein würden die Gerichte weit mehr bezahlen, sagt der Vorarlberger. In Österreich aber habe es im Gebührenanspruchsgesetz seit vielen Jahren keine Anpassung mehr gegeben. „Die schlechte Entlohnung führt dazu, dass immer weniger bereit sind, sich als Gerichtsdolmetscher ausbilden zu lassen und zu arbeiten“, meint Schneider. In Vorarlberg gebe es auch deshalb mittlerweile nur noch 25 Gerichtsdolmetscher. Davon seien nur acht jünger als 60 Jahre. In Österreich seien vor zehn Jahren noch 1400 Gerichtsdolmetscher tätig gewesen, inzwischen aber nur noch 720.