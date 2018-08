Gericht verbietet Streik bei Croatia Airlines

Der angekündigte Streik bei der nationalen kroatischen Fluggesellschaft Croatia Airlines (CA) ist mit einer Gerichtsentscheidung untersagt worden. Das Zagreber Landesgericht erklärte am Donnerstag die Arbeitsniederlegung für illegal, berichteten kroatische Medien. Zuvor hatte das Gericht mit einer vorläufigen Maßnahme bereits den für Mittwoch geplanten Streikbeginn verboten.

Piloten, Kabinenpersonal und Mechaniker wollten am Mittwoch in einen unbefristeten Streik treten, weil die langwierigen Verhandlungen über den Kollektivvertrag bisher erfolglos blieben. Der bisherige Kollektivvertrag ist vor mehr als 20 Monaten ausgelaufen. In der neuen Vereinbarung fordert die Gewerkschaft ORCA Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen, etwa längere Ruhepausen und mehr Urlaubstage. Die CA-Führung hält die Forderungen, deren Erfüllung zusätzliche Kosten von umgerechnet 4 Mio. Euro pro Jahr bedeuten würde, jedoch für inakzeptabel.