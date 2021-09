Gericht stoppt Bewilligung für Osttiroler Isel-Kraftwerk

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat einer Beschwerde der Naturschutzorganisation WWF stattgegeben und die Bewilligung des umstrittenen Kraftwerks Defereggental an der Osttiroler Schwarzach aufgehoben. Die Projekteinreichung habe schwere Mängel aufgewiesen, die eine Realisierung unmöglich gemacht hätten, hieß es in einer Aussendung des WWF. Die Naturschutzorganisation forderte eine Einstellung des Projekts.

Das Kraftwerk Defereggental ist eines von sechs Kraftwerksvorhaben in der Region. "Die Summenwirkung der bestehenden und geplanten Kraftwerke im Einzugsgebiet der Isel wird bisher in allen Verfahren viel zu wenig berücksichtigt", warnte der WWF. Jede weitere Verbauung könne zum "Kipppunkt für das sensible Ökosystem werden". Der WWF zählt die Isel - ein Natura-2000-Schutzgebiet - zu den zehn besonders stark gefährdeten Flusssystemen weltweit. In der Vergangenheit hatte die Naturschutzorganisation oft darauf hingewiesen, dass durch Wasserkraftausbau auch seltene Tierarten bedroht würden.