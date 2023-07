Gerhard Struber neuer Trainer von Meister Salzburg

Gerhard Struber ist der Nachfolger von Matthias Jaissle bei Red Bull Salzburg. Drei Tage nach der Trennung von Jaissle, der nach Saudi-Arabien gewechselt ist, präsentierte Österreichs Fußballmeister am Montag den 46-jährigen Salzburger als neuen Cheftrainer. Struber hat die Red-Bull-DNA im Blut und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Struber, als Spieler mit Austria Salzburg 1995 und 1997 Meister, begann seine Trainerkarriere 2007 im Nachwuchsprogramm von Red Bull Salzburg, für das er bis 2018 in mehreren Funktionen arbeitete. Als Co-Trainer der Bundesligamannschaft 2015/16 und Cheftrainer beim Schwesternverein FC Liefering (ab Juni 2017) startete er auch seine Karriere als Trainer von Profi-Mannschaften bei Red Bull.

Nach Stationen bei Bundesligist Wolfsberger AC und dem englischen Zweitligisten FC Barnsley kehrte er im Oktober 2020 als Cheftrainer der New York Red Bulls ins Bullen-Universum zurück. Drei Monate nach dem Abschied aus New York übernimmt er nun den Stammclub aus Salzburg, den er zum elften Meistertitel in Folge führen soll.