Gerhard Ruiss erhält H. C. Artmann-Preis

Die meisten kennen ihn als Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren, als bestens vernetzten Kulturpolitik-Experten und engagierten Lobbyisten für bessere Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden. Dass Gerhard Ruiss auch ein eifriger Lyriker und Musiker ist, wird nun mit einem Preis der Stadt Wien hervorgehoben: Ruiss erhält den diesjährigen, mit 10.000 Euro dotierten, H. C. Artmann-Preis.

"In präziser Wahrnehmung und Äußerung geht die Dichtung von Gerhard Ruiss auf soziale Zustände ein, auf Beziehungen zwischen Privatem und Politischem, auf Sprachmasken", begründet die Jury (Thomas Eder, Petra Ganglbauer und Klaus Zeyringer) ihre Wahl. "In konsequenter Manier findet Ruiss adäquate Klang-Formen der Verknappung und Rhythmisierung, auch im Dialekt. Seine vielschichtigen Gedichte spielen mit Sprachebenen, reißen Phrasen auf, transponieren (im Wolkenstein-Projekt) Früheres ins Heute. So hat Gerhard Ruiss über mehr als drei Jahrzehnte poetische Gesellschaftsbilder geschaffen, ein originelles lyrisches Werk, das (wie die "Kanzlergedichte") auch politisch zu denken zu geben vermag."

Mit Artmann (1921-2000) verbindet den 69-jährigen in Wien lebenden Niederösterreicher viel, wie er gegenüber der APA schildert: "Ich bin mehr oder weniger mit der 'schwoazzn dintn' und den Villon-Nachdichtungen von H. C. Artmann aufgewachsen. In den 1960er-Jahren waren die Wiener Bezirke noch streng voneinander abgegrenzte eigene Welten, in Artmann waren sich aber alle einig", so Ruiss.