Gerhard Richter laut "Kunstkompass" wichtigster Künstler

Der deutsche Maler Gerhard Richter wird im Ranking "Kunstkompass" des Magazins "Capital" weiterhin als wichtigster Künstler geführt - wie nunmehr seit 15 Jahren. Auf Platz zwei bleibt US-Künstler Bruce Nauman. Dann ergibt sich aber eine Veränderung: Georg Baselitz und Rosemarie Trockel haben die Plätze drei und vier getauscht. Österreicher finden sich wieder nicht unter den Top Ten.

Erst am Dienstag hatte das Magazin “Monopol” in seinem Ranking den Fotografen Wolfgang Tillmans zur einflussreichsten Persönlichkeit der Kunstwelt 2018 gekürt worden. Auf Platz zwei der Liste folgte die britische Künstlerin Sonia Boyce, die im Jänner in der Manchester Art Gallery als Teil einer Performance das Gemälde “Hylas and the Nymphs” von John William Waterhouse abhängen ließ. Und auf Platz drei findet sich der Österreicher Max Hollein, der mit dem Metropolitan Museum in New York das größte Museum der USA leitet. Mit dem Galeristen Thaddaeus Ropac findet sich auf Rang 44 noch ein dritter Österreicher im Ranking.