Gerhard Fischbacher zum Klimarat ernannt

Was müssen wir heute tun, um morgen in einer klimagesunden Zukunft zu leben? Zufällig ausgewählte Bürger aus allen Regionen und Teilen der Gesellschaft setzen sich mit dieser Frage auseinander. Gemeinsam sind sie der Klimarat.

Der Hohenemser Gerhard Fischbacher von der ebike-factory in Emsreute ist einer der Vertreter Vorarlbergs im Klimarat. „Als ich im Herbst 2021 die Anfrage von der Statistik Austria bekam, im Klimarat mitzuarbeiten, war für mich klar da mitzumachen und für eine nachhaltige und enkeltaugliche Zukunft zu arbeiten!“, so Fischbacher.

Auch Bürgermeister Dieter Egger war vergangene Woche beim frischgebackenen Klimarat zu Gast: „Ich finde es beeindruckend, was Gerhard Fischbacher mit seiner ‚ebike-factory‘ im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz leistet. Als Kliamrat kann er sich nun auch österreichweit für diese wichtigen Themen einsetzen und Ideen und Anregungen einbringen. Wir sind stolz und glücklich, dass hier auch ein Hohenemser seinen Beitrag für eine enkelgerechte Zukunft leisten kann und mithelfen darf, unser Klima zu schützen. Auch wir als Stadt machen uns für diese Themen stark, was beispielsweise der nachhaltige Umgang mit Ressourcen beim neuen RathausQuartier nach dem ‚cradle to cradle-Prinzip‘ zeigt, aber insbesondere auch in der demnächst stattfinden Veranstaltung ‚Pflanz dich nach Ems‘ erneut sichtbar werden wird“, so das Stadtoberhaupt.