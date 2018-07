Gerald Melzer verpasste Überraschung gegen Gasquet

Tennisprofi Gerald Melzer hat am Donnerstagabend eine große Chance verpasst und ist im Achtelfinale des mit 561.345 Euro dotierten ATP-Turniers in Baastad ausgeschieden. Der Niederösterreicher musste sich nach 1:53 Stunden dem als Nummer vier gesetzten Franzosen Richard Gasquet 6:1,3:6,1:6 geschlagen geben. Dabei war der 28-jährige Linkshänder im zweiten Satz bereits 3:1 in Führung gelegen.

Melzer startete gleich mit einem Break in die Partie und führte nach einem weiteren schon 4:0, ehe Gasquet sein “Ehren-Game” im Auftaktsatz schaffte. Nach dem dritten Service-Verlust des Weltranglisten-29. ging der erste Durchgang mit 6:1 an Melzer, der auch im zweiten Satz mit einem frühen Break schnell auf 3:1 stellte, dann aber das Rebreak zum 2:3 hinnehmen musste. Damit brachte der im ATP-Ranking auf Platz 115 geführte ÖTV-Davis-Cupper den Gegner wieder zurück ins Spiel. Im Gegensatz zum ersten Satz, in dem Melzer drei von vier Breakchancen genützt hatte, ließ er im zweiten gleich fünf von sechs aus.

Gasquet machte dagegen keine Geschenke, kam mit sechs Game-Gewinnen en suite zum Satzausgleich und zur 1:0-Führung im letzten Durchgang. Melzer brachte danach seinen Aufschlag nur noch zum 1:1 durch und ließ gleich sieben weitere Breakbälle ungenützt, womit der Entscheidungssatz zu einer klaren Angelegenheit für den ehemaligen Weltranglisten-Siebenten wurde.