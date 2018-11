Gerald Baumgartner ab 2019 Trainer und Sportchef bei Ried

Gerald Baumgartner fungiert ab kommendem Jahr als Trainer und sportlicher Leiter beim Fußball-Zweitligisten SV Ried. Das gaben die Innviertler am Sonntag bekannt. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen zurückgetretenen Betreuers Thomas Weissenböck an. Für das Scouting steht dem Salzburger mit Gerhard Schweitzer ein alter Bekannter zur Seite.

Der Clubchef kündigte zudem an, die Strukturen zu ändern, damit Baumgartner die Aufgaben als Trainer und Sportchef in Personalunion ausüben könne. Unterstützung für den Neo-Coach gibt es durch den langjährigen Co-Trainer Schweitzer, der in der Spiel- und Spielerbeobachtung sowie in der Talenteförderung tätig sein wird.