Einige wenige Bluspuren am Airbag legen laut Polizei nahe, dass der unbekannte Fahrer nicht schwer verletzt ist.

Einige wenige Bluspuren am Airbag legen laut Polizei nahe, dass der unbekannte Fahrer nicht schwer verletzt ist. ©VOL.AT

Einige wenige Bluspuren am Airbag legen laut Polizei nahe, dass der unbekannte Fahrer nicht schwer verletzt ist. ©VOL.AT

Geradeaus gegen den Baum - Fahrerflucht in Lustenau

In der Nacht auf Samstag kam es im Kreisverkehr an der Rheinbrücke in Lustenau zu einem Unfall. Der Fahrer des Wagens flüchtete vom Unfallort.

Am Samstag, den 12.08.2023, gegen 04:50 Uhr morgens fuhr ein Pkw-Lenker auf der L203 von Hard kommend in Richtung Lustenau.

Geradeaus gegen einen Baum

Im Bereich des Kreisverkehrs Hagstraße überfuhr der Mann aus unbekannter Ursache geradeaus den Kreisverkehr, fuhr über den gegenüberliegenden Gehsteig und im Anschluss über die dahinterliegende Böschung. Die dortigen Bäume stoppten das Fahrzeug.

self all Open preferences.

Fahrer flüchtete vom Unfallort

Von einem Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Lenker, vermutlich ein 31-jähriger in Lustenau wohnhafter Mann, nach dem Unfall aus dem Auto stieg und zu Fuß den Unfallort verließ.

Leichte Blutspuren am Airbag

Wie schwer der Lenker verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Airbag des verunfallten Wagens sind nur sehr wenige Bluttropfen erkennbar, sodass nicht von einer schweren Verletzung ausgegangen wird. Erhebungen bezüglich des Lenkers sind im Gange.

Durch den Unfall wurde der Wagen stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am Kreisverkehr entstand ein Flurschaden, zusätzlich wurde ein Busch und ein Baum beschädigt.