Gepflegt in den E-Bike-Sommer

Egal, ob Sie Ihr Zweirad aus seinem Winterschlaf im Keller erwecken oder es nach einer längeren Trainingspause aus Schuppen oder Garage befreien: Bevor Sie zur ersten Ausfahrt starten, sollten Sie es einem gründlichen Check unterziehen.

Zunächst sollte das Fahrrad bzw. E-Bike gründlich gerei-nigt werden. Am besten geschieht dies mit einem weichen Lappen und etwas Wasser. Hartnäckigen Schmutz an Rahmen, Pedalen oder Felgen dürfen Sie auch mit einer alten Spülbürste und etwas mildem Reinigungsmittel zu Leibe rücken. Auf keinen Fall sollte ein Hochdruckreiniger verwendet werden, da er die gefetteten Komponenten des Rads wie Kette, Schaltung oder Gelenke beschädigen kann.

Das Herzstück ist die Kette

Rund um die Räder

Das größte Verschleißteil am Fahrrad ist oft jenes, das am häufigsten vergessen wird: der Mantel. Dabei nutzt sich wie beim Autoreifen auch hier über die Zeit das Profil ab, was die Fahrsicherheit beeinträchtigt. Durch Ermüdung des Materials können zudem Risse entstehen. Um die Mäntel zu kontrollieren, sollten die Reifen zunächst gut aufgepumpt werden. Die empfohlenen Werte für den Luftdruck sind üblicherweise auf dem Mantel zu finden. Am einfachsten und genauesten erreichen Sie diese mit einer Standpumpe. Auch die Speichen sollten Sie einem kurzen Check unterziehen: Sind sie alle noch stabil mit der Felge verbunden oder gibt es hier Schäden? Solche können dazu führen, dass die entsprechende Speiche bei Belastung bricht.

Gut beleuchtet und geladen

Auch wenn Sie mit Ihrem Bike zumeist tagsüber unterwegs sind, so wollen Sie doch im Dunkeln keine böse Überraschung erleben. Testen Sie daher, ob Ihre Beleuchtung noch funktioniert und alle vorgeschriebenen Reflektoren vorhanden sind. Abschließend sollten Sie überall am Rad noch den Sitz der Schrauben überprüfen und diese ggf. nachziehen. Bei E-Bikes sollte zudem der Akku aufgeladen und seine Funktionsfähigkeit getestet werden. Im Fachgeschäft können Sie bei Bedarf auch die verbliebene Kapazität prüfen lassen. Selbstverständlich können Sie in der Fachwerkstatt auch einen Rundumcheck Ihres Fahrrads oder E-Bikes vereinbaren. Nicht zu vergessen ist die wichtigste Komponente: der Fahrer selbst! Starten Sie gerade nach einer längeren Pause lieber sanft in die Fahrradsaison und passen Sie Ihre Touren an Ihren individuellen Fitnesszustand an.