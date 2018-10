Georgier wählen neuen Präsidenten

In Georgien ist am Sonntag ein neuer Präsident gewählt worden. Die Wahllokale öffneten um 05.00 Uhr (MEZ), erste Ergebnisse sollten in der Nacht auf Montag vorliegen. Als Favoritin gilt die frühere französische Botschafterin Salome Surabischwili, die für die Regierungspartei Georgischer Traum antritt.

Es deutete sich jedoch ein knappes Rennen gegen den von der Opposition unterstützten Kandidaten Grigol Waschadse an. Beide dienten einst unter dem früheren Präsidenten Micheil Saakaschwili als Außenminister. Surabischwili zählte später aber zu seinen schärfsten Kritikern.

Rund 3,5 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Es ist das letzte Mal, dass das Präsidentenamt per Direktwahl neu besetzt wird. Nach dem Amtsantritt des Wahlsiegers tritt eine Verfassungsänderung in Kraft, die den Posten auf repräsentative Aufgaben beschränkt. Amtsinhaber Giorgi Margwelaschwili stellte sich deshalb nicht erneut zur Wahl.