Georgia zählt Stimmen der US-Präsidentenwahl neu aus

Der US-Staat Georgia lässt angesichts des knappen Abstands zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden alle bei der Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen neu per Hand auszählen. Der zuständige Staatssekretär geht allerdings davon aus, dass die Neuauszählung das aktuelle Ergebnis bestätigen wird, da die Untersuchungen bisher keine großen Auffälligkeiten ergeben hätten.

Biden führe in Georgia mit einem Abstand von 14.111 Stimmen, sagte Staatssekretär Brad Raffensperger. Das ist ein Vielfaches der Stimmenunterschiede, die in früheren Jahren zu Neuauszählungen geführt haben. Raffensperger betonte, dass Georgia selbst über die Neuauszählung entschieden habe. Das Wahlkampfteam von Donald Trump erklärte unterdessen, man habe am Vortag eine entsprechende Forderung per Brief an die Behörden in Georgia geschickt.