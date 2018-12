Genuss pur im Großen Walsertal

Einatmen – ausatmen – aufatmen.

Das Große Walsertal präsentiert sich als Winterparadies mit vielfältigen Angeboten für (sportliche) Genießer. Ob Skifahren, Tourengehen, Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwandern, Rodeln oder einfach nur Relaxen auf den Sonnenterrassen der Berggasthäuser und Skihütten – für jeden Wunsch, jedes Alter und jeden Anspruch sollte etwas dabei sein. In den kleinen, feinen Skigebieten des Großen Walsertals finden sich Groß und Klein wunderbar zurecht. Überfüllte Skipisten, lange Wartezeiten und Gedrängel an den Liften – das alles gibt es hier gar nicht. Ein Gratis-Skibus bringt die Gäste direkt zu den Talstationen. Zwei Ski- und Snowboardschulen bringen Anfänger und Fortgeschrittene perfekt in Schwung. In Raggal können Anfänger an drei Schleppliften üben. Neben den günstigen Eigenkarten, besonders für Familien, wird auch das gesamte Kartensortiment des 3-Täler-Skiverbundes angeboten. Ursprünglichen Skigenuss mit anspruchsvollen Pisten erwartet Wintersportler in Sonntag-Stein. Am Mittwoch vor dem Vollmond (19. Dezember 2018, 23. Jänner und 20. Februar 2019) lädt das Skigebiet zum Rodeln und Skitouren im Mondschein ein. Los geht es ab 16 Uhr an der Talstation – die letzte Talfahrt ist um 22 Uhr. Schneesicher, übersichtlich und familienfreundlich präsentiert sich das Skigebiet Faschina mit Anschluss an Damüls-Mellau. Moderne Sesselbahnen bis auf 2000 Meter, bestens präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden und Einkehrmöglichkeiten in Berg-restaurants sowie Après-Ski-Bars garantieren Winterspaß pur.