Genuss „GANZ OBEN“

Alpenresort Walsertal ****s: Fabio Sperger übernimmt in der 4. Generation erfolgreich die Führung..

In Faschina – im Biosphärenpark Großes Walsertal, umgeben von der imposanten Bergkulisse feiert das Alpenresort Walsertal sein 90-jähriges Jubiläum. Schon neun Jahrzehnte fügt sich Traditionelles mit Modernem. Das Familienunternehmen mit ihrer gemütlichen Atmosphäre und herzlicher Gastfreundschaft schafft für die Gäste ein Lebensgefühl, das man auch zweites Zuhause nennen möchte. Den Grundstein für das Resort legten Rudolf und Hermine Sperger, als sie im Jahr 1932 das Hotel Faschina mit einer Bäckerei & Konditorei eröffneten. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich das Hotel stetig weiter um das Höchstmaß an Komfort und Nachhaltigkeit den Gästen zu bieten. Mit viel Herzblut, Engagement und Weitblick entstand ein Wellnessbereich, der seines Gleichen sucht.

2013 erwarb die Familie Sperger das Nachbarhotel Walserhof. Somit standen sie wieder an der Stelle, um einen großen Schritt in die Zukunft zu machen. Nicht nur Juniorchef Fabio, sondern auch die Treue ihrer Gäste und die Leidenschaft für die Gastronomie bzw. Hotellerie haben Familie Sperger dazu bewegt, mit großen Investitionen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das war die Geburtsstunde vom Alpenresort Walsertal ****s

Die ursprünglich eigenständigen Hotels, das Hotel Faschina und das Hotel Walserhof wurden baulich verbunden. Es entstand durch neue Räumlichkeiten ein Wohlfühlort mit mehr Komfort, Genuss und Wohlbefinden. Die heimischen Materialen, kombiniert mit viel Glas widerspiegeln ein Gefühl von Freiheit und Natur in jedem Raum. Die Panorama Restaurants & Lounge mit Hotelbar ist die ideale Location für Feierlichkeiten. Ruhesuchende erwartet ein großzügiger Wellness- und Fitnessbereich mit zwei Innen- und einem Außenpool. Für Business Veranstaltungen steht ein lichtdurchfluteter Seminarraum mit modernster Technik zur Verfügung. Für die Mitarbeiter wurden hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. „Last, but not least“: eine hervorragende Küche, Service und gut sortierter Weinkeller, lassen das „Genießer Herz“ höherschlagen!

Nach Abschluss seiner Ausbildung und umfassender Erfahrung in der Tourismusbranche ist Fabio Sperger mit innovativen Ideen bestens gerüstet, das Werk der Sperger ´s in die Zukunft zu führen.