Genug Stoff für ein ganzes Leben

Was einen guten Arbeitgeber ausmacht, finden Lehrlinge bei Getzner Textil: Einen modernen, zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Vor 200 Jahren als Familienunternehmen gegründet, beschäftigt Getzner Textil heute ca. 960 Mitarbeiter(innen) und Mitarbeiter in Bludenz, darunter 57 Lehrlinge in verschiedenen Ausbildungsberufen. Getzner produziert exklusive Afrikadamaste sowie hochwertige Blusen- und Hemdenstoffe. Auch im Bereich technische Textilien ist Getzner äußerst erfolgreich. Zur Firma Getzner Textil gehören noch sieben weitere Tochterunternehmen in Europa.