Genug Geld für Alle

Die Stadtbücherei lud zum Filmabend rund um das bedingungslose Grundeinkommen ein.

Der Film dokumentiert die ganze Geschichte der Idee des bedingungslosen Einkommens, die seit über 60 Jahren weltweit immer wieder getestet wird. Christian Tod – studierter Volkswirt und jetzt hauptberuflich Filmregisseur – begibt sich darin auf eine Weltreise und befragt Leute rund um den Globus zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Auch Experimente, die unter anderem versuchen auszuloten, inwieweit ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu geeignet ist, den geänderten Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt gerecht zu werden und das Gefühl sozialer Sicherheit zu gewährleisten, werden in dem Film vorgestellt. So läuft zum Beispiel in Finnland ein Versuch, an dem 2.000 Personen teilnehmen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wurde 2008 auch für zwei Jahre in einem Dorf in Namibia eingeführt.