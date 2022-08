Genua gedachte der 43 Toten des Brückeneinsturzes 2018

Die norditalienische Hafenstadt Genua hat am Sonntag der 43 Toten des Einsturzes der Morandi-Autobahnbrücke vor vier Jahren gedacht. Bei einer Zeremonie legten Bürger und Politiker um 11.36 Uhr eine Schweigeminute ein, während die Kirchenglocken der Stadt läuteten. Davor gab es eine Messe im Gedenken an die Opfer. Anwesend waren der italienische Verkehrsminister Enrico Giovannini und der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini.

"Die Trauer über diesen schrecklichen Jahrestag ist mit der Überzeugung verbunden, dass der Staat alles tun muss, damit sich ähnliche Tragödien nie mehr wiederholen", erklärte der scheidende Premierminister Mario Draghi in einer Botschaft an den Bürgermeister von Genua, Marco Bucci. "Wir müssen die Sicherheit unserer Infrastruktur gewährleisten und das Leben unserer Bürger schützen. Davon hängt die Glaubwürdigkeit Italiens und der Institutionen ab", fügte Draghi in seinem Schreiben hinzu.