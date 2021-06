Genossenschaften sehen sich als Modell für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Eigenständigkeit ist den Österreichern wichtig und wird aus ihrer Sicht in Zukunft noch wichtiger werden, ergab eine Imas-Umfrage im Auftrag des Genossenschaftsverbands (ÖGV). Vor allem Frauen, Familien mit Kindern und Älteren ist Nachhaltigkeit wichtig. Peter Haubner, Verbandsanwalt des Österreichischen Genossenschaftsverbands, weist darauf hin, dass Genossenschaften diese Nachfrage nach kooperativem Wirtschaften und Eigenständigkeit sehr gut abdecken.

In der Coronakrise habe sich einmal mehr gezeigt, dass das kooperative Wirtschaften besonders tragfähig ist - die Genossenschaften seien im Wesentlichen gut bis sehr gut durch die Krise gekommen, sagte Haubner am Dienstag in einer Pressekonferenz. "Nachhaltigkeit wird auch häufig sehr stark durch regional, sympathisch, sozial und pflichtbewusst charakterisiert", zitiert Haubner aus der Studie. In diesen Bereichen könnten Genossenschaften Punkten.