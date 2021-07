Für spätestes Sonntag sind Gewitter in ganz Vorarlberg vorhergesagt.

Für spätestes Sonntag sind Gewitter in ganz Vorarlberg vorhergesagt. ©VOL.AT/Steurer

Für spätestes Sonntag sind Gewitter in ganz Vorarlberg vorhergesagt. ©VOL.AT/Steurer

Genießt den Sommer - Am Sonntag stehen Gewitter an

Der Freitag bleibt wunderbar sommerlich und warm, am Samstag allerdings ist in den nördlichen Teilen Vorarlbergs bereits mit Gewittern zu rechnen die auch am Sonntag das Wetter bestimmen werden.

Es wird am Freitag sonnig und sommerlich warm. Am Nachmittag setzt wieder Quellwolkenbildung über den Bergen ein, diese fällt aber nur leicht bis mäßig aus, die Neigung zu einem Gewitter oder Schauer ist vernachlässigbar gering. Höchstwerte: 25 bis 29 Grad.

Es folgt eine trockene Nacht, Quellwolken fallen zusammen, es ziehen nur hohe Wolken durch. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad.

Prognose für Samstag

Es wird labiler. Am Vormittag ist es noch recht sonnig und föhnig, es beginnt aber schon zu quellen. Nach Mittag sind erste Schauer nicht ausgeschlossen, im Laufe des Nachmittags werden Schauer und Gewitter langsam wahrscheinlicher. Gegen Abend ist vor allem in den nördlichen Landesteilen verbreitet mit kräftigen Gewittergüssen zu rechnen. Es wird schwülwarm. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad, Höchstwerte: 25 bis 29 Grad.

Vorschau auf Sonntag und Montag

Am Sonntag wird es wechselhaft und schwülwarm. Neben längeren sonnigen Phasen sind am Vormittag einzelne, am Nachmittag gehäuft Schauer und Gewitter zu erwarten. Tiefstwerte: 14 bis 18 Grad, Höchstwerte: 21 bis 26 Grad.

Wahrscheinlich schwülwarmes und damit schaueranfälliges Wetter, sowohl mit etwas Sonne zwischendurch als auch mit eingelagerten Gewittern. Die Schauer- und Gewitteraktivität steigt im Tagesverlauf an.