Genesung von Papst Franziskus schreitet voran

Papst Franziskus befindet sich nach einem Lungeninfekt offenbar weiter auf dem Weg der Besserung. Das teilte das vatikanische Presseamt am Samstag über seinen Telegram-Kanal mit. Der 86-Jährige habe kein Fieber mehr, bleibe aber weiter in Behandlung, hieß es.

Um seine Genesung nicht durch Temperaturschwankungen zu gefährden, werde der Papst das Mittagsgebet am Sonntag von seinem Wohnsitz Santa Marta aus verrichten. Wie schon am vergangenen Sonntag werde der sogenannte Angelus per Videoschalte übertragen.