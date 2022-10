Generationenwechsel bei Öhe-Elektrotechnik

Am Freitag, dem 14. Oktober 2022, wurde bei der Firma „Öhe-Elektrotechnik“ in der Furchgasse 2 in Hohenems groß gefeiert: Firmengründer Peter Öhe übergab offiziell die Geschäftsführung seinem Sohn Patrick.

Gemeinsam mit zahlreichen Geschäftspartnern und Freunden sowie dem ganzen Mitarbeiterteam wurde dieses große Ereignis bei bester Verpflegung und Livemusik ausgiebig gefeiert. Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann überbrachte die besten Grüße seitens der Stadt.

Die Firma „Öhe-Elektrotechnik“ besteht seit 2006, hat zwölf Mitarbeiter, berät die Kunden umfangreich sowie unkompliziert und bietet maßgeschneiderte Elektroinstallationslösungen an. Die langjährige Erfahrung der bestens geschulten Mitarbeiter gewährleistet einen schnellen und fundierten Kundenservice vor und nach der Umsetzung.

Öhe Elektrotechnik GmbH

• Furchgasse 2, Hohenems

• Tel. 0664/2529803