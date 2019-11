Generalversammlung des MV Lochau mit Berichten, Neuwahlen und Ehrungen

Lochau. Berichte und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Musikvereines Lochau im Sportheim Hoferfeld. Wolfram Baldauf wurde einstimmig zum Ehrenvorstand ernannt.

Viel Applaus gab es für die beispielhafte Nachwuchsarbeit durch die Jugendreferenten Michaela und Michael Schmid und ihrem engagierten Team. So stehen derzeit 45 Jungmusikanten auf zehn verschiedenen Instrumenten beim Musikverein Lochau in Ausbildung. Und unter der Leitung von Stefan Nobis zeigte die „Jungmusik Lochau“ bei zahlreichen öffentlichen Auftritten bereits ihr Können.

Selina Freis und David Schmid erhielten das Jungmusikleistungsabzeichen in Silber, Jan Dirnbauer, Lilian Freudenthaler und David Sprenger das in Bronze.

Lang anhaltender und überaus herzlicher Applaus begleitete die einstimmige Ernennung von Wolfram Baldauf zum Ehrenvorstand des Musikvereines Lochau. Seit 40 Jahren ist er aktiver Musikant, davon widmete er sich im Ausschuss als Vorstand 20 Jahre lang mit großem Engagement und viel Herzblut für eine stets positive und zukunftsfähige Entwicklung „seines Musikvereines“. Unüberhörbar war auch in dieser Generalversammlung „sein Wunsch“ an die Gemeinde nach einem neuen Probelokal am besten in einer neuen Festhalle.