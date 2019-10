Generalstreik und neue Proteste gegen Morales

Im Streit um den Ausgang der Präsidentschaftswahl hat in Bolivien am Mittwoch ein Generalstreik begonnen. Als Hochburg des Widerstands gegen den seit vielen Jahren amtierenden Präsidenten Evo Morales formierte sich die Wirtschaftshauptstadt Santa Cruz.

In La Paz gab es am Dienstagabend neue Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. "Nein, nein, nein - ich will nicht in einer Diktatur leben!", riefen Demonstranten. Sie errichteten Barrikaden.