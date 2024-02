"Gender-Stereotypen aufbrechen"

Der neue Dokumentarfilm „Teaches Of Peaches“ des Vorarlberger Regisseurs Philipp Fussenegger feierte auf der heurigen Berlinale seine Weltpremiere.

„Teaches Of Peaches“ ist ein Dokumentarfilm, der die Grenzen des Feminismus, der Sexualität und der Kunst neu auslotet. Unter der Regie von Philipp Fussenegger und Judy Landkammer wird die transformative Reise von Merrill Nisker zur avantgardistischen Künstlerin Peaches entfaltet. Bekannt für ihre unerschrockene Auseinandersetzung mit Tabuthemen und ihre Bühnenpersona, die Provokation und Selbstliebe vereint, hat Peaches die kulturelle Landschaft nachhaltig beeinflusst. Der Film gewährt einen intimen Einblick in das Leben und Schaffen der Künstlerin, mit exklusivem Archivmaterial und persönlichen Erzählungen. Von ihren Anfängen bis hin zur „The Teaches of Peaches Anniversary Tour“ wird der Zuschauer auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte revolutionärer Musik und Performance-Kunst mitgenommen. Die Filmemacher, die aktuell auch zusammen an einem Projekt über den berühmten Berliner KitKat-Club arbeiten, fanden in Peaches eine ebenso faszinierende wie herausfordernde Protagonistin.

Ihrer Zeit voraus

„Peaches steht für Feminismus, Sexpositivity, Body Positivity, Aging, Abtreibungsrechte und dafür, diese Gender-Stereotypen aufzubrechen“, erklärt Philipp. „Unser Ziel war es, das auch im Film zu transportieren. Ihr Album ,The Teaches of Peaches‘ ist vor über 20 Jahren entstanden und behandelt eben diese Themen, die heute aktueller denn je sind. Damals waren diese Dinge noch nicht so im Mainstream angelangt, wie heute. Peaches war ihrer Zeit voraus und das möchten wir auch im Film zeigen.“

„Unsichtbare Grenzen“

Philipp ist diese Thematik auch persönlich wichtig: „Ich war immer auf der Suche nach Charakteren, die besonders sind, für Anerkennung streben, anders sind oder sich als Außenseiter fühlen. Das liegt daran, dass ich das als CIS-Mann auch selbst immer ein bisschen so empfunden habe: Dass ich irgendwie anders bin und auch hoffe, dass ich dafür respektiert werde.“ Philipp habe Peaches zum ersten Mal gehört, als er Sex mit einem Mann hatte: „Ich war noch ganz schüchtern und wollte nicht, dass das jemand erfährt oder meine Freunde was Komisches über mich denken. Aber es ist so: Ich bin Bi und stehe auch auf Männer. Als das dann rausgekommen ist, war da nichts. Es sind nur unsichtbare Grenzen in unseren Köpfen. Diese Grenzen müssen wir aufbrechen und das ist auch die Message von Peaches: Dass es ok ist, wie du bist, so lange du dich selbst liebst.“ Darum habe es Philipp sehr gefreut, die Möglichkeit zu bekommen, mit ihr einen Film zu machen.

Philipp Fussenegger, Peaches und Judy Landkammer nutzten die große Bühne der Berlinale auch für ein politisches Statement.

Manifest für Freiheit