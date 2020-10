Gender Pay Gap im öffentlichen Dienst 2019 weiter verringert

Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Dienst ist auch 2019 etwas kleiner geworden. Wie aus dem Einkommensbericht des Bundes hervorgeht, beträgt der um das Beschäftigungsausmaß und die nicht ganzjährige Beschäftigung bereinigte Gender Pay Gap 9,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied somit um 1,3 Prozentpunkte, seit dem Jahr 2012 um 4,3 Prozentpunkte gesunken.

Für den Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst, Werner Kogler (Grüne), ist der am Donnerstag veröffentlichte Bericht "äußerst erfreulich". Schließlich sei der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im Bundesdienst so gering wie noch nie. "Wir werden uns weiterhin konsequent dafür einsetzen, die Gehaltsschere zu schließen", so Kogler.