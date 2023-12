Gemüsebauern ernteten heuer mehr Salat, aber weniger Spinat

Österreichische Bäuerinnen und Bauern haben heuer weniger Gemüse geerntet als im Vorjahr. Trotz einer Ausweitung der Anbaufläche fiel die Gemüseernte witterungsbedingt um 3 Prozent geringer aus als noch 2022. Insgesamt lag die Erntemenge mit 651.500 Tonnen aber um 3 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Deutliche Zuwächse gab es bei der Salaternte, während die Spinaternte weiter zurückging.

Die Erntemenge bei Hülsenfrüchten, Wurzel- und Zwiebelgemüse belief sich heuer auf 350.000 Tonnen (minus 4 Prozent zu 2022) und lag damit deutlich über dem Fünfjahresmittel (plus 6 Prozent). Davon entfielen 159.500 Tonnen auf Zwiebeln, die fast ein Viertel der gesamten Gemüseproduktion ausmachten. Karotten legten an Flächen leicht zu und erreichten dadurch eine Ernte von 121.000 Tonnen (plus 2 Prozent zu 2022), während der Ertrag bei den Grünerbsen auf 8.700 Tonnen zurückging (minus 10 Prozent zu 2022).