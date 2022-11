„Gemüse ist nicht nur Beilage, sondern kann mehr“

Seit mehr als 300 Jahren bewirtschaftet die Familie Vetter Lustenauer Boden.

In den 80er-Jahren haben sie sich für eine alternative Form der Bewirtschaftung entschieden und nahmen damit eine Vorreiterrolle im Biolandbau in Westösterreich ein. „Die Frage der Nachhaltigkeit stellen wir uns nicht erst seit gestern“, fasst Simon Vetter die Philosophie des Familienbetriebs zusammen. „Wir sind für Vorarlberg recht untypisch ein Betrieb, der sich dem Anbau von Gemüse verschrieben hat“, ergänzt Vetter. Auf den Feldern wachsen je nach Saison unterschiedliche Kulturpflanzen: Von der Aubergine über Pak Choi und Pastinake bis hin zu Zucchini wird fast jedes Gemüse, das in Mitteleuropa wächst, angepflanzt. So wachsen dort auch „Yellow Submarines“: Das sind gelbe Bio-Cherrytomaten. Die vielseitige Fruchtfolge in Kombination mit Zwischenfrüchten und Kompost hält die Felder fruchtbar. Beim Vertrieb setzt der Vetterhof auf Regionalität und direkten Kontakt mit Kunden. Es gibt Aboboxen und die lokale Gastronomie wird beliefert. „Circa die Hälfte unserer Aboboxen wird mit dem Lastenfahrrad gebracht“, berichtet Simon Vetter. Zudem gibt es einen kleinen Hofladen im Vorarlberger Rheintal, genauer gesagt im Ried zwischen Dornbirn und Lustenau. Dorthin ist der Vetterhof Mitte der 90er-Jahre übersiedelt, als es am Hof im Zentrum von Lustenau zu eng wurde. Gemeinsam mit dem renommierten Architekten Roland Gnaiger wurde der neue Hof geplant und gebaut.

„Etwas Neues herausholen“

Seit einiger Zeit ist der Vetterhof zudem „rinderlos“, die Mutterkuhherde wurde abgeschafft. „Wir versuchen das Thema Gemüse neu zu framen: Es ist nicht nur Beilage, sondern kann mehr“, so Vetter. Das passiert auf unterschiedlichen Ebenen: In den Aboboxen sind zum Beispiel Rezepte drin und es gibt regelmäßig Veranstaltungen mit Gastronomiebetrieben in Mellau oder Bregenz. Optisch „schadhaftes“ Gemüse, das sich nicht mehr so gut zum Verkauf eignet, wird zudem zu ungewöhnlichen Produkten verarbeitet. Dazu gehört etwa Sirup aus Roten Rüben, Ingwer oder Gurken. „Wir versuchen etwas Neues herauszuholen“, sagt Vetter.

„Die Zeiten werden sich ändern, das Ernährungsverhalten ändert sich jetzt bereits. Und wir wollen uns anpassen. Die Menschen werden weniger Fleisch essen. Das merken wir bereits in Gesprächen mit Top-Gastronomen: Fleisch wird immer mehr zum Nebenschauplatz.“ Der Landwirt ist überzeugt, dass das Bewusstsein gestiegen ist: „Man haut sich nicht mehr achtlos die Schnitzel rein. Man schaut genauer, man hinterfragt, was passiert.“ Die Pandemie habe diese Entwicklung vorangetrieben, da die Menschen viel mehr selbst gekocht haben und sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen mussten. Vetter betont, dass er zwar selbst kein Vegetarier ist, aber es spannend findet, an Alternativen zu arbeiten: „Wir würden mit dem Gemüse gerne zur Hauptspeise vorrücken.“

„Wir versuchen aus ,schadhaftem Gemüse’ etwas Neues herauszuholen.“ -Simon Vetter, Vetterhof Lustenau

Jurybegründung: